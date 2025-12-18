Foto generica

Pullman a fuoco sull’A29, code in autostrada

18/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Pullman a fuoco lungo l’autostrada A29, nel territorio di Calatafimi – Segesta (Trapani). L’incendio si è sviluppato in pochi minuti: i passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo e ad allontanarsi prima che le fiamme avvolgessero il bus che viaggiava in direzione Palermo. Poco dopo è scoppiato l’incendio, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dal vano motore per poi estendersi al tetto del mezzo.

Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti. Il pullman ha riportato gravi danni. Pesanti le ripercussioni sul traffico: lungo la carreggiata in direzione Trapani si è formata una lunga coda di automobili.

