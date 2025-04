Pubblica foto intime della ex, denunciato un 43enne catanese

Ha pubblicato foto osè della sua ex e screenshot di conversazioni private, un 43enne di Catania che adesso è indagato per revenge porn. L’uomo era stato già denunciato dall’ex compagna per maltrattamenti, per cui nei suoi confronti era stata adottata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima.

Utilizzando un nickname falso, avrebbe pubblicato sui social alcune foto intime della ex e degli screenshot di conversazioni private scambiate con la donna. La vittima, però, è stata riconosciuta ed informata di ciò che stava accadendo, per cui si è rivolta ai poliziotti del commissariato di Borgo-Ognina. Una volta risaliti all’identità dell’autore, cioè il suo ex 43enne, la polizia lo ha denunciato all’autorità giudiziaria.

Il 43enne avrebbe utilizzato il nickname di Capitan Nemo per chattare con perfetti sconosciuti ai quali avrebbe rivelato particolari intimi della relazione con la ex. Sul web, oltre a scrivere delle pesanti offese nei confronti della donna, avrebbe pubblicato foto strettamente private e personali della donna, in alcuni casi legate a rapporti sessuali.