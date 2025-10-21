Foto di Ethica Societas

Fratelli d’Italia vuole introdurre il reato di apologia mafiosa

21/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Introdurre il reato di apologia mafiosa. La proposta arriva da due esponenti politici siciliani di Fratelli d’Italia. Si tratta dell’ex vicesindaca e parlamentare Carolina Varchi e del senatore Raoul Russo, senatore e componente della commissione parlamentare antimafia. I due politici annunciano di avere depositato nei due rami del parlamento una specifica proposta di legge che mira a punire il reato di apologia della criminalità organizzata o mafiosa. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da mille euro fino a un massimo di 10mila euro. Delle aggravanti sono previste che il reato verrà commesso a messo stampa o tramite i social network.

Il caso del post su TikTok dopo l’omicidio a Palermo

Gli esponenti politici del partito di Giorgia Meloni vorrebbero contrastare anche la diffusione di prodotti televisivi e cinematografici che mostrano i mafiosi con un’accezione positiva a rischio emulativo. Nelle ultime settimane ha fatto discutere il post pubblicato su TikTok da Gaetano Maranzano dopo avere ucciso il 21enne Paolo Taormina a Palermo. Un selfie con il sottofondo di alcuni dialoghi tratti dalla fiction televisiva Il Capo dei capi sulla storia del boss stragista di Cosa nostra Totò Riina.

«Pur non essendo particolarmente favorevoli ai cosiddetti reati di opinione siamo convinti che non si possa più rinviare un’iniziativa legislativa del genere, non possiamo permettere che le giovani generazioni, che non hanno vissuto l’epoca più sanguinosa delle stragi, crescano senza capire che la mafia non può mai, in alcun, caso avere alcuna accezione positiva». «»Per quanto riguarda l’aspetto sistematico – codicistico della nostra proposta la scelta di inserirlo dopo l’articolo che sanziona il reato associativo di stampo mafioso è una scelta precisa finalizzata ad accostare gli aspetti immateriali legati più all’opinione e favorire un maggiore controllo sui contenuti ad opera dei social anche in ausilio alle forze investigative italiane che così potranno colpire non solo le condotte materiali rilevanti penalmente», concludono i parlamentari di FdI. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Dopo il caso Scieri, la madre di Tony Drago: «Anche lui morto in caserma. Intervenga il parlamento per fare giustizia»
Leggi la notizia

Introdurre il reato di apologia mafiosa. La proposta arriva da due esponenti politici siciliani di Fratelli d’Italia. Si tratta dell’ex vicesindaca e parlamentare Carolina Varchi e del senatore Raoul Russo, senatore e componente della commissione parlamentare antimafia. I due politici annunciano di avere depositato nei due rami del parlamento una specifica proposta di legge che […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]