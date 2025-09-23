Foto di Adriano Profeta

l progetti idrici in Sicilia con il Pnrr: occasione a rischio, tra lavori lenti e discontinui

23/09/2025 di , Tempo di lettura 3 min

I progetti idrici con fondi Pnnr sono un’occasione storica. Che però potrebbe trasformarsi in un’occasione mancata. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato pensato per colmare i divari nel servizio idrico italiano: ridurre perdite di rete, rafforzare la depurazione e modernizzare le infrastrutture. Eppure, a 2025 inoltrato, l’attuazione mostra ritardi strutturali. Secondo l’ultima analisi di REF Ricerche, solo il 2 per cento degli interventi risulta completato e oltre il 51 per cento si trova ancora in fase di collaudo. Le Regioni e gli enti locali restano i soggetti più in difficoltà, mentre gestori industriali, enti d’ambito e consorzi di bonifica si muovono con più rapidità. Il tempo medio per realizzare un’opera idrica del Pnrr è di quattro anni e mezzo. La fase esecutiva ne assorbe quasi due, ma anche le procedure burocratiche preliminari incidono pesantemente, con una durata media di un anno e cinque mesi.

L’Italia che corre a due velocità

Il quadro territoriale dei progetti idrici con fondi Pnrr conferma un’Italia a due velocità. Il Mezzogiorno riceve il 40 per cento delle risorse (3,2 miliardi di euro), ma registra i maggiori ritardi. Qui la quota di spesa effettiva è ferma al 23,5 per cento contro oltre il 40 per cento di Nord e Centro. Le criticità strutturali sono evidenti. Le perdite di rete arrivano al 49 per cento contro il 33 per cento del Nord-Ovest, mentre le interruzioni di servizio superano le 220 ore annue per utente (meno di un’ora al Nord).

La situazione in Sicilia

La Sicilia rappresenta uno degli esempi più lampanti dei progetti idrici legati al Pnrr. Nella misura dedicata alla riduzione delle perdite nelle reti idriche – che conta 141 progetti in Italia per un totale di 2,6 miliardi di euro – l’Isola è coinvolta con cinque interventi dal valore complessivo di 127,4 milioni di euro. Eppure, i pagamenti si fermano appena all’11 per cento contro il 32 per cento della media nazionale. Tra i progetti siciliani spicca la nuova rete idrica di Palermo, affidata all’Amap. In questo caso, l’ammontare dei pagamenti è fermo allo 0,28 per cento. Seguono i lavori per la razionalizzazione e l’efficientamento della rete di Messina (24 milioni), oltre a una serie di interventi nei Comuni di Caltagirone, Militello Val di Catania, Vizzini, San Cono, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Grammichele. A completare il quadro, la riqualificazione delle reti nei Comuni delle Madonie – pagamenti quasi al 40 per cento – e la digitalizzazione delle reti aziendali per monitoraggio e riduzione delle perdite.

Investimenti in infrastrutture idriche primarie

Nella misura dedicata alle infrastrutture idriche primarie, la Sicilia conta ben nove opere. Ponendosi tra i territori con la fetta maggiore di finanziamenti – 343,6 milioni di euro – insieme a Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia. Nell’elenco delle opere, spiccano i lavori nella diga di Pozzillo e la realizzazione del nuovo scarico di fondo, per un ammontare di 32,9 milioni di euro. C’è poi l’adeguamento e il rinnovo funzionale del potabilizzazione Jato, nel territorio del Comune di Partinico e gli interventi per il completamento della diga di Pietrarossa per un ammontare di circa 82 milioni di euro. I lavori per quest’opera, iniziata nel 1982 e poi abbandonata diventando uno dei simboli delle incompiute siciliane, al momento, sono al 28 per cento e dovrebbero essere completati entro il primo semestre del 2026.

La governance del servizio idrico

Un altro nodo dei progetti idrici con fondi Pnrr riguarda la governance del servizio, che – come già evidenziato da REF Ricercheresta incompleta e fragile, al pari di quella del ciclo dei rifiuti. L’ultima relazione di monitoraggio di Arera, aggiornata al primo semestre 2025, conferma un percorso di rafforzamento degli assetti locali estremamente graduale e, talvolta, non scevro da alcuni ripensamenti. Da un lato è proseguito il consolidamento dell’adesione degli enti locali agli enti di governo d’ambito (Ega), superando la situazione critica che nel 2015 riguardava nove regioni. Dall’altro lato il processo di razionalizzazione degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) è sostanzialmente fermo, con il numero degli ambiti bloccato a 62. Permangono criticità significative in regioni come Lazio, Calabria e Sicilia, dove la costituzione e l’operatività degli Ega restano al momento problematiche.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

«Non possiamo tacere di fronte alle violazioni dei diritti umani»: gli avvocati etnei al corteo per la Palestina
Leggi la notizia

I progetti idrici con fondi Pnnr sono un’occasione storica. Che però potrebbe trasformarsi in un’occasione mancata. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato pensato per colmare i divari nel servizio idrico italiano: ridurre perdite di rete, rafforzare la depurazione e modernizzare le infrastrutture. Eppure, a 2025 inoltrato, l’attuazione mostra ritardi strutturali. Secondo l’ultima […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025
di

ARIETE Con Saturno fuori gioco, voi Ariete siete in balia di Nettuno, che vuole farvi ritrovare contatti ed empatia con altre persone. E innamorarvi, se siete single, impiegando i vostri sentimenti in maniera totale e intensa. C’è voglia di passione insomma, di sentimento, di investire nella coppia e nella costruzione di una vita sentimentale. Anche […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]