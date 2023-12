Prodotti contraffatti venduti in una festa popolare: arrestato 52enne di Carlentini

Aveva messo in vendita prodotti con griffe contraffatte. Così un 52enne di Carlentini (Siracusa) è stato arrestato dai carabinieri. Le accuse sono quelle di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. L’uomo, infatti, aveva venduto dei prodotti con marchi contraffatti in occasione di una festa popolare a Termini Imerese (Palermo) nel 2016. L’arrestato, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato portato nella casa di reclusione di Augusta-Brucoli.

Un altro caso di contraffazione risale a pochi giorni fa. Due persone stavano vendendo, attraverso una diretta social, capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi contraffatti e a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Proprio durante la distribuzione online, i finanzieri hanno fatto irruzione nell’appartamento dove hanno sequestrato oltre 500 capi d’abbigliamento. I due, invece, sono stati denunciati.