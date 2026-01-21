processo mattarella

Processo Mattarella: chiesto giudizio immediato per ex prefetto Piritore

21/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l’ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per depistaggio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Capo dello Stato. Nei confronti dell’indagato, secondo l’ufficio diretto da Maurizio de Lucia, le prove sono evidenti e gli accertamenti preliminari si sono conclusi in meno di sei mesi, presupposto per saltare l’udienza dal Gup e andare direttamente in tribunale.

La richiesta sarà adesso vagliata dal presidente dell’ufficio Gip-Gup, che dovrà riscontrare la sussistenza delle condizioni evidenziate dai pm Francesca Dessì e Antonio Carchietti. Piritore è accusato di aver fatto sparire uno dei guanti usati dai killer, fotografato all’interno dell’auto abbandonata dopo l’omicidio, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, ma materialmente mai finito tra i reperti utilizzati per le indagini: nelle relazioni di servizio scritte nell’immediatezza dei fatti, del guanto si parlava, ma poi era via via sparito dagli atti.

Piritore, convocato a Palermo a settembre 2024, aveva reso una versione ritenuta poco credibile dall’accusa, perché aveva chiamato in causa colleghi e l’ex pm Pietro Grasso, che lo hanno smentito. Sottoposto poi a intercettazioni, Piritore avrebbe ammesso, parlando con la moglie, di aver cercato di nascondere la verità sulla sorte di quell’indumento che, se analizzato per tempo e anche con i metodi all’avanguardia di oggi, avrebbe potuto fornire indicazioni sugli esecutori materiali di un delitto che sconvolse l’Italia e in cui, 46 anni dopo, non si conoscono ancora i nomi dei sicari che spararono al presidente dalle carte in regola

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ciclone Harry, devastato il lungomare di Catania. Crollato parte del marciapiede
Leggi la notizia

La procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l’ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per depistaggio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Capo dello Stato. Nei confronti dell’indagato, secondo l’ufficio diretto da Maurizio de Lucia, le prove sono evidenti e gli accertamenti preliminari si sono […]

Ognina in ginocchio dopo il ciclone, i pescatori: «Un evento mai visto. C’è tanta angoscia»
Leggi la notizia

La procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l’ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per depistaggio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Capo dello Stato. Nei confronti dell’indagato, secondo l’ufficio diretto da Maurizio de Lucia, le prove sono evidenti e gli accertamenti preliminari si sono […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze