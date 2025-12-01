Foto di MeridioNews

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ascoltata come persona offesa dal reato a palazzo Chigi il 21 maggio 2026 alle ore 11. I giudici sono quelli del Tribunale di Milano impegnati nel processo per diffamazione contro Fabrizio Corona e il direttore della testata Dilingenews Luca Aranau. Tutto è nato per le notizie pubblicate riguardanti la premier e il parlamentare Fdi Manlio Messina, entrambi costituite a processo come parti civili. La difesa della presidente del Consiglio aveva comunicato nelle settimane scorsa la sua disponibilità a rendere testimonianza personalmente. Pertanto, oggi nel corso dell’udienza a Milano è stata fissata la data.

La Procura di Milano ha dunque citato a giudizio per diffamazione aggravata Corona e Arnau perché «consapevoli della falsità delle notizie che diffondevano, offendevano la reputazione» della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del deputato Manlio Messina «pubblicando un articolo il 20 ottobre 2023 nel quale si faceva riferimento a una relazione sentimentale» tra i due.

In particolare, nel capo d’imputazione per il processo a Fabrizio Corona si legge che in qualità di caporedattore di fatto, procacciava la falsa notizia, effettuava verifiche da cui ne emergeva la assoluta infondatezza, ordinava insistentemente la sollecita redazione dell’articolo e, dopo aver approvato il testo e le fotografie alterate da pubblicare a suo corredo, ne intimava la sua pubblicazione mentre Arnau redigeva materialmente l’articolo e lo pubblicava».