Foto di Sac spa

Aeroporti di Catania e Comiso, pubblicato bando per la privatizzazione degli scali

04/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La SAC (società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso) ha annunciato di aver avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51 per cento del capitale sociale. Un passaggio che segna una svolta nella gestione degli scali e che apre ufficialmente al mercato.

Chi può partecipare

Alla procedura potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, saranno richieste adeguata capacità economico-finanziaria e una comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale. Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell’avviso pubblico. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle 23.59 del 3 giugno 2026.

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