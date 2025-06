Catania Pride 2025 al via da domani: «Il mondo che vogliamo è tutto un altro mondo»

Polpo mondo! è lo slogan del Catania Pride 2025. «Un motto che rappresenta il nostro territorio – spiegano dall’organizzazione – dove i puppi si appropriano della città e della libertà. Un motto che rappresenta questo momento storico fatto di repressione, persecuzione, guerre, genocidi. Il mondo che vogliamo è tutto un altro mondo». Dal 30 giugno al 4 luglio nella Camera del Lavoro della Cgil di Catania (in via Crociferi, 40) si svolgeranno le iniziative del Catania Pride Village: laboratori, dibattiti, incontri, concerti aperti a tutta la città. L’appuntamento per il corteo, invece, è sabato 5 luglio alle 17 da piazza Cavour (Borgo).

E non ci sarà una classica madrina per il pride etneo che è giunto al traguardo storico dei 25 anni dal primo corteo, ma una militante: dall’Ungheria a Catania arriva Jojó Majercsik, attivista queer, curatrice e portavoce del Budapest Pride che era stato messo fuori legge dal premier Viktor Orban ma che ha visto oltre 200mila persone sfilare per la marcia dell’orgoglio. «Sotto il vulcano, ultimamente, non vogliamo madrine», dichiara il comitato Catania Pride. Il movimento Lgbtqia+ etneo ha invitato una persona «che sappia cosa significa essere queer e lottare per poterlo essere apertamente e sempre».