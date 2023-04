Il maltempo non molla, temporali e temperature sotto la media anche in Sicilia

Per domenica al nord, parte le nevicate sui confini alpini e un tempo instabile nel pomeriggio in zona Garda, per il resto il sole sarà prevalente. Al centro la giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Lazio, sarà soleggiato altrove Al sud tempo molto instabile e spesso perturbato su gran parte dei settori, meno sulla Sicilia sud orientale. Lunedì la giornata trascorrerà con condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto al nord est, ma senza particolari precipitazioni previste. Al centro ci saranno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, altrove il sole sarà prevalente. Clima mite al sud: ma la giornata sarà contraddistinta da un tempo diffusamente instabile e spesso perturbato.