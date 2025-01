Le previsioni meteo per domani in Sicilia: restano forti le raffiche di vento

Sulla Sicilia il maltempo non è ancora un ricordo. Perché, il giorno dopo, restano i conti da fare con i vari danni che ha provocato in diverse aree dell’Isola. Intanto, per domani è prevista ancora una fase di miglioramento del meteo. Nel bollettino pubblicato dal dipartimento della Protezione civile regionale, infatti, quasi tutta la mappa della Sicilia torna di colore verde. Restano in allerta gialla solo le zone nord-occidentali.

Stando a quanto si legge nelle previsioni meteo per la giornata di domani, le precipitazioni dovrebbero essere da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Restano ancora forti i venti sud-orientali localmente sui settori occidentali. Si prevedono, infatti, raffiche di vento da forti a burrasca. I mari saranno molto mossi tutti i bacini meridionali, con moto ondoso in attenuazione pomeridiana. Nessun fenomeno significativo per quanto riguarda nevicate e visibilità e nessuna variazione significativa nemmeno per quanto riguarda le temperature.