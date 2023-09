Isola delle Femmine, prete trovato morto in una camera d’albergo: disposta l’autopsia

Il corpo senza vita del sacerdote romano Danilo Priori è stato trovato ieri sera nel bagno della sua camera in un albergo a Isola delle Femmine. Nella località della costa del Palermitano, il 53enne presbitero in quiescenza dell’arcidiocesi de L’Aquila era in vacanza. Stando a quanto emerso finora dall’ispezione cadaverica da parte del medico legale, l’uomo potrebbe essere morto per un infarto ma sarà l’autopsia – già disposto dal sostituto procuratore – a stabilire le cause del decesso.

All’interno del bagno della stanza che aveva prenotato per tre notti, a trovarlo è stato un dipendente della struttura ricettiva che era entrato per effettuare il normale servizio di pulizia. Nessuno lo aveva più visto da quando, intorno alle 21 di lunedì sera, era rientrato in camera. Adesso, a indagare sono i carabinieri. Sul cadavere di Priori – che era stato anche assistente nazionale dell’Unitalsi – non sono stati trovati segni di violenza e sulla porta non ci sono segni di effrazione. Anche dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’hotel non sarebbe emerso nessun elemento utile alle indagini. Sul comodino, i militari hanno trovato dei farmaci, tra cui un tranquillante. Motivo per cui, sul cadavere è stato disposto anche l’esame tossicologico.

