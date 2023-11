Tremestieri Etneo, due arresti e una denuncia. Banda aveva rubato 25 euro in monete

Due persone agli arresti domiciliari a una denunciata a piede libero. Questo il risultato di un blitz dei carabinieri di Gravina di Catania che, la notte scorsa, hanno fermato una banda di ventenni che si era introdotta in un edificio pubblico dei Servizi demografici nel territorio di Tremestieri Etneo. I giovani, secondo quanto riportato in una nota stampa, hanno raggiunto l’immobile a bordo di una mini car, al cui all’interno c’erano diversi oggetti utili a compiere furti. Due di loro si sono introdotti all’interno degli uffici mentre un terzo complice ha fatto da palo all’esterno. Recuperata dai militari la refurtiva, asportata da due macchinette automatica, pari a circa 25 euro in monete.