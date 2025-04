Catania, non si ferma all’alt e investe un poliziotto

In scooter senza casco tra le vie di Catania, all’alt della polizia non si è fermato e ha travolto un agente. Per questo motivo, un 25enne catanese è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, un agente impegnato a dare informazioni ad alcuni cittadini in difficoltà ha notato transitare in piazza S. Nicolella in direzione di via Antonino di Sangiuliano, un giovane a bordo di uno scooter senza casco.

All’alt intimato dal poliziotto, avrebbe urlato: «Sì, sì, ora me lo metto il casco». Il giovane avrebbe fatto finto di fermarsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga. L’agente ha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dallo scooter che nell’impatto gli ha procurato una ferita alla mano. In seguito all’urto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due auto di servizio parcheggiate davanti la questura, ed è finito a terra.

Una volta rialzatosi, il giovane ha provato a fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito. L’agente ha identificato il 25enne catanese e lo ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima, all’esito del quale il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del 25enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il poliziotto sono state necessarie le cure sanitarie per le ferite riportate. Nei confronti del 25enne sono state elevate le sanzioni per le violazioni al codice della strada commesse.