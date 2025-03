Polizia e carabinieri allo Zen, trovati proiettili e manette

Nuovi controlli in massa di carabinieri e polizia nel quartiere Zen a Palermo. Dopo i ferimenti, gli incendi di auto e negozi, i colpi di pistola contro abitazioni e saracinesche di attività commerciali e centri scommesse, questa mattina il quartiere è stato di nuovo passato al setaccio. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno trovato sulla tettoia di una palazzina dei proiettili per pistola e un paio di manette. L’intervento è stato deciso nel corso di un comitato per l’ordine e e la sicurezza presieduto dal prefetto Massimo Mariani.