Al Policlinico di Catania il sangue si potrà donare anche di pomeriggio

Al Policlinico di Catania la donazione sangue ora è possibile anche di pomeriggio per «allargare la platea dei donatori e tentare di ridurre il deficit di plasma rispetto ai bisogni della popolazione». Questo è l’obiettivo del nuovo servizio di raccolta di plasma pomeridiana dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania che partirà già da martedì 17 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17, e proseguirà per tutti i martedì alla stessa ora nel centro di raccolta al primo piano dell’edificio 7 in via Santa Sofia.

A renderlo noto è la stessa azienda ospedaliera universitaria etnea, che mette a disposizione questa attività aggiuntiva, oltre alla consueta raccolta quotidiana nelle ore mattutine, dalle 7.30 alle 11.30. «Questo perché donare plasma è importante per assicurare la produzione di albumina e di immunoglobuline, farmaci salvavita», dichiara il direttore della Medicina trasfusionale Salvatore Costanzo. «Il plasma – aggiunge – è indispensabile in caso di deficit di fattori della coagulazione, trovando largo impiego nelle aree di emergenza-urgenza come Pronto soccorso e reparti di Rianimazione».

Ed è questa anche l’occasione per rinnovare l’appello a donare plasma. Per poterlo fare è sufficiente avere valori di emoglobina di 11.5 g% nella donna e di 12.5 g% nell’uomo, entrambi di un grammo inferiore rispetto alla tradizionale donazione di sangue completo. A tutti coloro che faranno la donazione, oltre ai tradizionali controlli eseguiti sui donatori, l’Azienda ospedaliera universitaria offre il protidogramma, un’analisi che consentirà ai donatori di conoscere le proteine ​​nel siero. Per prenotare la donazione si può telefonare al numero 095.7316265 o mandare una mail all’indirizzo med.trasfusionale@ao-ve.it. Anche i donatori di plasma pomeridiano potranno usufruire della sospensione dal lavoro previsto per legge.

