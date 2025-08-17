L’ultimo bagno alla Playa di Catania prima di tornare in Francia: due turisti derubati dei bagagli

Beccati a Catania due ladri di bagagli. Che avrebbero lasciato un sapore amaro alla vacanza etnea di due turisti francesi, impegnati a fare un ultimo bagno alla Playa, prima di ripartire. Lasciando i bagagli già pronti nell’auto a noleggio, posteggiata in viale Kennedy. E, al ritorno, trovata forzata e con il portabagagli vuoto, senza traccia delle valigie. I due sono andati a denunciare ai carabinieri di Nesima, che hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area balneare. Risalendo così ai due ladri: un 41enne e un 39enne, entrambi catanesi, già noti alle forze dell’ordine e adesso denunciati per furto aggravato in concorso. La perquisizione nelle case dei due ha poi permesso di recuperare i borsoni dei turisti.