Pistola con silenziatore e 30 kg di marijuana nel garage: arrestato 62enne a Catania

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Trenta chili di droga e una pistola con silenziatori. A scoprirli in un garage in via Antonio Cagnoni, a Catania, sono stati i carabinieri di piazza Dante che hanno arrestato un 62enne catanese già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e sostanze stupefacenti. All’interno del box, trasformato in un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento di droga, i militari hanno trovato oltre 30 chili di marijuana, suddivisi in più di 30 buste pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio. Lo stupefacente era custodito all’interno di bidoni di plastica normalmente usati per il trasporto di capperi.

Nel garage, inoltre, era stato allestito un laboratorio completo, dotato di bilancia elettronica di precisione, macchina sottovuoto, guanti, nastro adesivo e bustine di plastica, tutto il necessario per la suddivisione e il confezionamento della droga. Proseguendo la perquisizione, i militari hanno trovato anche una pistola semiautomatica Bersa calibro 9 con matricola abrasa, caricatore inserito e colpo in canna. L’arma era nascosta tra il materiale accatastato nel garage, insieme a due silenziatori e 21 cartucce calibro 380. «Un ritrovamento – spiegano gli investigatori dell’Arma – che lascia intravedere scenari criminali di estrema gravità». La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 300.000 euro. L’uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. 

