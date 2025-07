Pistola a salve senza tappo rosso nascosta in auto: denunciato 59enne a Rosolini

Una pistola revolver Olimpic 38 a salve, priva di tappo rosso e con cinque bossoli calibro 9 millimetri, nascosta nel vano portaoggetti dello sportello lato guida. È quanto hanno trovato ieri mattina i carabinieri della stazione di Rosolini durante un normale controllo alla circolazione stradale. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 59 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio. I militari, insospettiti, hanno deciso di procedere con una perquisizione veicolare, scoprendo così l’arma e il relativo munizionamento occultati.

Il 59enne è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere. La pistola a salve, modificata nell’aspetto e potenzialmente idonea a creare allarme, è stata sequestrata. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri usi dell’arma.