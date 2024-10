In casa pistola rubata e proiettili, arrestato un 19enne a Catania

Un 19enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché in casa, in un appartamento di viale Moncada, nel quartiere Librino, aveva una pistola semiautomatica Walther calibro 7,65 completa di caricatore con cinque proiettili, risultata rubata a Canicattì (Agrigento) nel febbraio scorso, come denunciato dal proprietario. A trovare l’arma è stato Loki, un pastore belga addestrato per la ricerca di armi ed esplosivi. Il giovane deve rispondere di detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.