Foto di carabinieri

Sequestro di pistola e proiettili nel rione San Cristoforo, a Catania. Una busta di plastica appoggiata sul davanzale di una casa disabitata è bastata ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante per far scattare un controllo che ha portato alla denuncia di due fratelli di 62 e 59 anni, residenti a San Gregorio di Catania.

Nel sacchetto, individuato in via Molo di Levante durante un servizio con auto civetta, i militari hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65, completa di caricatore e sei cartucce, insieme a 400 proiettili di vario calibro, tra cui 7,65 millimetri e 38 special.

Pistola e proiettili appartenevano a un parente defunto

Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire al proprietario originario: un parente dei due uomini, residente a San Gregorio di Catania e deceduto da tempo. La successione, però, non era mai stata denunciata, e nessuno aveva comunicato la presenza delle armi né provveduto alla loro regolare custodia. Una mancanza che è costata ai due fratelli una denuncia per omessa denuncia, omessa custodia e detenzione illegale di armi e munizionamento. Pistola e proiettili sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria di Catania.