Siracusa, una pistola modificata trovata in un ascensore: era pronta a sparare

Una pistola modificata e perfettamente funzionante, nascosta con cura all’interno del vano ascensore di un palazzo, è stata scoperta e sequestrata dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa. Il ritrovamento è avvenuto in un condominio di via Algeri, nel corso di una serie di controlli straordinari sul territorio disposti dalla questura, in seguito ai recenti episodi criminali registrati in città e in provincia, molti dei quali caratterizzati dall’impiego di armi da fuoco.

L’arma, una pistola a salve calibro 9 millimetri, era stata modificata per renderla letale e risultava pronta all’uso: nel caricatore vi erano infatti tre proiettili. A insospettire i poliziotti è stato un’anomalia nel funzionamento dell’ascensore: bloccando la cabina e accedendo alla parte superiore, gli agenti hanno trovato l’arma avvolta in un panno, accuratamente nascosta nella testata del vano. Una volta messa in sicurezza, la pistola è stata immediatamente sequestrata. Le indagini ora si concentrano sull’identificazione di chi possa aver avuto la disponibilità dell’arma, in un contesto già segnato da tensioni legate alla presenza di criminalità armata.