Catania, trovato in auto con una mannaia: denunciato un 31enne

Una mannaia da macellaio con la lama lunga 30 centimetri. È quanto i carabinieri di Catania hanno trovato all’interno del cruscotto di un’auto fermata per un normale controllo. Alla guida della macchina, un 31enne di Gravina di Catania che non ha saputo giustificare ai militari il motivo per cui avesse quell’oggetto. Per questo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di perquisire il 31enne. All’interno delle sue tasche sono state trovate un paio di dosi di marijuana. Motivo per cui l’uomo è stato segnalato anche alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Al 31enne è stata anche ritirata la patente di guida.