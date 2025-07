Bagheria, si presenta a una lite armato di una pistola illegale: arrestato 32enne

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Un 32enne palermitano, residente a Bagheria (in provincia di Palermo) e già noto alle forze di polizia è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L’intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza (112) da un cittadino che aveva assistito a una lite tra due persone in corso in via Pietro Nenni. All’arrivo dei militari, uno dei due, si è allontanato a bordo di un’auto e, grazie alla dettagliata descrizione del mezzo e dei tratti somatici da parte di testimoni, i militari sono riusciti a individuare il l’uomo mentre percorreva un’altra strada del centro cittadino.

Fermato per un controllo, l’uomo ha sin da subito ha mostrato segni di evidente nervosismo, inducendo così i carabinieri a procedere con una perquisizione personale e veicolare. All’interno del vano porta oggetti laterale, lato guida, della vettura di proprietà del 32enne, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica marca Colt modello 1911 calibro 45, già armata e completa di due caricatori contenenti complessivamente 13 cartucce. Dagli accertamenti, l’arma è risultata illegalmente detenuta e per tale motivo è stata sequestrata. L’indagato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e portato nella casa circondariale di Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida.