Siracusa, pirata della strada sfonda le transenne e passa in mezzo alla processione di Santa Lucia

Un giovane 21enne a bordo di uno scooter ha oltrepassato le transenne di una strada che era chiusa al traffico e ha fatto irruzione nel mezzo della processione per Santa Lucia, la patrona di Siracusa. All’incrocio tra via Piave e via Trapani, l’uomo non ha nemmeno rispettato l’alt che gli sarebbe stato imposto da parte degli agenti della polizia municipale che stavano presidiano il varco per il corteo religioso.

Tra i fedeli, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote sarebbe passato a una velocità sostenuta creando scompiglio e pericolo anche ad anziani e bambini che erano in processione. Nonostante l’intervento degli agenti di polizia, il giovane è riuscito a scappare. Durante le ricerche, l’uomo è stato trovato nella zona dello Sbarcadero Santa Lucia. Lì aveva già nascosto lo scooter tra un muro e un autocarro.

Il 21enne è stato identificato ed è stato riconosciuto dalle forze di polizia perché già in passato aveva commesso reati in materia di sostanze stupefacenti. Proprio per questo, anche adesso è sottoposto all’obbligo di firma con permanenza notturna a casa ed è anche in affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lo scooter è stato sequestrato.