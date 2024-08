Pietraperzia, dopo il maltempo chiuso un tratto della statale 560

A causa di una frana verificatasi a seguito del maltempo delle ultime ore, è chiusa al traffico la strada statale 560 Di Marcatobianco, fra i chilometri 8,600 e 10,050, in località Pietraperzia in provincia di Enna, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, impegnate a rimuovere i detriti dalla carreggiata, al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità della statale nel più breve tempo possibile.