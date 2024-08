Maltempo in Sicilia, pioggia e grandinate sull’Etna e tra Caltagirone e Ragusa

Grandinate e freddo sull’Etna mentre a Catania il termometro supera i 30 gradi con un elevato tasso di umidità. Il maltempo questo pomeriggio ha interessato diverse zone della Sicilia. Particolarmente colpita la fascia centro-orientale. Temporali vengono segnalati nella zona di Bronte, ma anche tra Caltagirone, Ragusa e Scicli. Pioggia e allagamenti anche nell’area di Caltanissetta e sui monti Nebrodi.

Sul fronte vulcanico l’Ingv ha pubblicato il bollettino della settimana compresa il 19 e il 25 agosto scorsi, che segnala la presenza di attività di degassamento dai crateri sommitali, in particolare dal Sud-Est con breve emissione di cenere il 23 agosto. L’ampiezza media del tremore vulcanico ha variato tra i valori medi e i valori bassi. L’attività termica osservata da satellite in area sommitale è stata generalmente di livello basso con qualche anomalia termica di livello moderato. Il bollettino conclude segnalando la presenza di attività stromboliana frequente dai crateri sommitali accompagnata da emissioni laviche e che non è possibile escludere un’evoluzione dei fenomeni verso un’attività più energetica con formazione di colonne eruttive, nubi di cenere e flussi piroclastici.