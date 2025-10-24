Picchia la moglie malata a Catania. Calci, pugni e schiaffi anche mentre era già a terra inerme. Tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere di sorveglianza di un negozio. Un 34enne catanese è stato arrestato ed è finito in carcere.

Picchia la moglie malata a Catania

La polizia ha arrestato un catanese di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nella mattinata di martedì, l’uomo viene ripreso dalle telecamere mentre picchia la moglie 31enne, malata, all’interno del negozio a Catania. Il 34enne avrebbe colpito la donna più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei anche quando era riversa a terra inerme. Ad allertare la sala operativa della questura etnea è stata la stessa vittima con una telefonata che, però, è stata interrotta dal marito che era ancora presente sul posto dopo l’aggressione.

L’intervento

Le urla e i pianti della donna hanno allertato i poliziotti che sono intervenuti all’ingresso dello stabile. Nel frattempo, un operatore della sala operativa tentava di dialogare con la vittima che non riusciva a parlare, emettendo soltanto gemiti. Gli agenti arrivati sul posto hanno notato una lampada accesa all’interno dell’attività commerciale. I poliziotti hanno bussato ripetutamente alla porta fino a quando la donna, con il volto tumefatto e una copiosa perdita di sangue alla testa, è riuscita a strisciare fino all’uscio. Dopo aver aperto, la donna si è accasciata di nuovo a terra. Gli agenti hanno subito chiesto l’immediato intervento degli operatori sanitari del 118 per le prime cure alla vittima.

La 31enne catanese picchiata dal marito, per altro, è anche affetta da una patologia cronica e da poco è stato operata. La giovane, dopo l’aggressione violenta, è stata portata in portata in ospedale. Dopo molteplici accertamenti e le cure necessarie, le sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è stata ancora sciolta per l’evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.

L’aggressione ripresa dalle telecamere

Inizialmente reticente, la 31enne aveva riferito agli operatori di essere caduta. Poi ha raccontato come in realtà sarebbero andati i fatti: sarebbe stata strattonata per i capelli, sbattuta a terra e picchiata, senza alcun motivo. Quando sono entrati nell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno notato tracce di sangue sparse dappertutto. E hanno anche visto un danno alla parete dove si trovava installato l’hard disk con le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del locale che si presentava in disordine. Nonostante il tentativo di strappare dal muro l’hard disk da parte dell’uomo, i poliziotti sono riusciti ad acquisire tutte le immagini.

In questo modo è stato possibile effettuare una prima ricostruzione delle diverse fasi dell’aggressione. Dall’analisi delle immagini, i poliziotti hanno notato che il 36enne, dopo un breve litigio verbale, ha strattonato la moglie e l’ha tirata per i capelli, poi l’ha picchiata brutalmente. Nonostante fosse a conoscenza dei problemi di salute della moglie, l’uomo l’ha colpita con calci, pugni e schiaffi, scaraventandola a terra. Come si evince dalle videoriprese, l’uomo ha continuato a picchiarla, colpendola proprio dove i medici l’avevano di recente operata, quando la donna era già inerme a terra.

Non appena il marito si è allontanato, la donna ha chiamato i soccorsi, ma la telefonata si è interrotta perché l’uomo è tornato nella stanza. L’operatore della polizia ha ricontattato la vittima. Quando la donna ha risposto, piangendo, implorava il marito di andare via. Lui, avendo capito che la moglie era al telefono con la polizia, ha preso la cornetta, si è presentato e ha invitato gli agenti ad andarlo ad arrestare con una frase in dialetto: «Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari (sono il marito, potete venire ad arrestarmi, ndr)». Poi ha chiuso la porta dell’attività commerciale dall’esterno per provare a impedire l’intervento di soccorso della 31enne che era rimasta a terra priva di sensi. All’arrivo della volante, la donna è riuscita a trascinarsi fino all’uscio per aprire con un altro mazzo di chiavi, prima di svenire di nuovo.

L’arresto

Dopo poco, l’uomo è stato rintracciato in casa dell’anziana madre dove si era nascosto. I poliziotti lo hanno trovato sdraiato a letto. Il 34enne aveva ancora gli stessi abiti indossati al momento dell’aggressione, come confermato dalle immagini di videosorveglianza. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali gravi. Dalle testimonianze raccolte tra i parenti della vittima e dell’aggressore, è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, già in altre occasioni, avrebbe aggredito la moglie che però avrebbe sempre minimizzato. E, probabilmente per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato.

Informato dei fatti il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato portato in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.