Catania: picchia la convivente, uno dei figli chiama i carabinieri e lo fa arrestare

È stato uno dei figli a chiamare la centrale operativa dei carabinieri di Catania per chiedere aiuto durante l’ennesima lite tra i genitori. I militari, arrivati nell’abitazione nel quartiere San Cristoforo, in zona Faro Biscari, intorno all’1 di notte, hanno arrestato un pregiudicato 41enne catanese per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Quando sono entrati in casa, i carabinieri si sono ritrovati davanti un uomo che stava picchiando la convivente – una 34nne catanese – davanti ai tre figli. Il 41enne, a quel punto, avrebbe minacciato e aggredito anche i militari che si erano messi tra lui e la donna. Dopo essere riusciti a bloccare l’uomo, i carabinieri lo hanno arrestato. Portato in tribunale per il rito direttissimo, dopo avere convalidato l’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma.