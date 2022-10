Piazza Mancini Battaglia, autobus finisce contro il muro di una casa. Rallentamenti al traffico

Un autobus privato della ditta Zappala-Torrisi è finito contro il muro di una casa al civico 29 di piazza Mancini Battaglia, a Ognina. L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto questa mattina. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Al momento non si hanno notizie di feriti.