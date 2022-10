Piazza Europa, sospeso un locale dopo una rissa

Dopo la discoteca in centro, anche l’attività di un locale in piazza Europa a Catania è stata sospesa dal questore a seguito di una rissa. L’episodio si è verificato la notte del 7 ottobre cinque minuti prima delle due. Quattro giovani sarebbero stati aggrediti nel parcheggio sotterraneo da un gruppo di persone (circa una ventina) da cui erano stati importunati e insultati poco prima all’interno del locale.

Mentre andavano verso l’auto, i giovani si sarebbero resi conto di essere inseguiti dal gruppo di ragazzi che li avrebbero poi aggrediti fisicamente con calci e pugni. Tre delle vittime hanno riportato delle ferite. Quando i ragazzi sono riusciti a ripararsi in macchina, il branco avrebbe anche colpito l’auto con dei caschi. Al parcheggio Europa è intervenuta una squadra volante chiamata dalle vittime.

Il provvedimento del questore arriva per il locale che «è stato luogo di un episodio che rappresenta grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione e che suscitano allarme sociale». La sospensione «risponde all’esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini attraverso la dissuasione dei soggetti pericolosi o pregiudicati dalla sua frequentazione, e ciò indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente».