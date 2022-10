Catania, sospesa discoteca in centro dopo una rissa. «Pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica»

Sette giorni di sospensione per una discoteca nel centro di Catania. Il provvedimento del questore è scattato dopo una rissa che è avvenuta la notte di domenica 2 ottobre. Un situazione per cui era intervenuta la squadra volante chiamata dalla vittima, una ragazza minorenne.

Stando a quanto ricostruito finora, la rissa sarebbe scaturita da un episodio avvenuto dentro al locale. La giovane ha riferito di avere subito molestie fisiche e verbali da un ragazzo sconosciuto. La vittima avrebbe richiesto l’aiuto del fratello. Appena usciti dalla discoteca, la giovane e il suo gruppo di amici sarebbero stato aggrediti da un altro gruppo di persone, capeggiato dal ragazzo che poco prima l’avrebbe molestata.

Per questo è scattata la sospensione per la discoteca che è stato il luogo di un episodio che «rappresenta un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione e che suscitano allarme sociale».