Ballottaggio Piazza Armerina, l’uscente Nino Cammarata batte Savio Di Seri

A Piazza Armerina vanno al ballottaggio Antonino Nino Cammarata e Massimo Domenico Savio Di Seri. Nella cittadina in provincia di Enna, l’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi (alle 15 di oggi) è stata del 44,48 per cento. Un calo di 9,67 punti percentuali rispetto al primo turno, quando si era arrivati al 54,16 per cento. Anche qui affluenza in calo con una percentuale, alle 23 di ieri, del 34,70 per cento. Una partita tutta interna al centrodestra con Cammarata, sindaco uscente e riconfermato alle urne, espressione di Fratelli d’Italia e lo sfidante Di Seri, vicino alla deputata regionale e commissaria provinciale di Forza Italia Luisa Lanteri.

SEZIONI SCRUTINATE: 24 di 28

ANTONINO CAMMARATA 5789 VOTI

58,67 % MASSIMO DI SERI 4078 VOTI

41,33 %