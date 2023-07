Messina, la piantagione di marijuana nascosta dietro la piscina del figlio

Ventisette piante di marijuana sistemate in un angolo del giardino e nascoste dietro la piccola piscina per bambini con dentro i giochi del figlio. A fare la scoperta in una casa di Messina sono stati i carabinieri, insospettiti da uno strano viavai in quell’abitazione di persone conosciute come assuntori di sostanze stupefacenti. Così, dopo una perquisizione, i militari hanno arrestato per produzione ai fini di spaccio un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati trovati dei fogli di carta con appunti sulle cessioni della droga. Le piante sono state estirpate e inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Gli appunti sono stati sequestrati e il 34enne è finito agli arresti domiciliari.