Foto di Guardia di finanza

Partinico, scoperta maxi piantagione di marijuana. Valeva 3 milioni di euro

01/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La guardia di ginanza ha scoperto a Partinico, in provincia di Palermo, una piantagione con 1.600 piante di marijuana per un peso complessivo di quattro tonnellate. Sequestrati anche 140 chili di cannabis già pronta per lo spaccio. Il responsabile è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di produzione e traffico di droga, oltre che per furto aggravato di energia elettrica. L’indagine è partita da un servizio di perlustrazione con i militari che hanno percepito un forte odore di marijuana provenire da un casolare di campagna, decidendo così di intervenire.

Il ritrovamento nel casolare

All’interno della struttura i finanzieri hanno scoperto un laboratorio completo: macchinari per la lavorazione della marijuana, attrezzature per l’essiccazione e strumenti per la separazione delle infiorescenze dagli arbusti. Sono stati rinvenuti anche 70 chili di cannabis già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato e altre piante estirpate per ulteriori 70 chili.

La maxi piantagione nell’uliveto

I controlli sono stati estesi a un uliveto adiacente al casolare. Qui le fiamme gialle hanno trovato una piantagione di 1.600 piante di marijuana, dal peso complessivo di circa quattro tonnellate. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe garantito alla criminalità locale profitti per circa 3 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni è stato scoperto anche un sistema sofisticato di manomissione dei contatori elettrici, che avrebbe consentito un risparmio illecito di circa 250mila euro sui costi energetici. Il responsabile della piantagione è finito agli arresti domiciliari. L’uomo dovrà rispondere dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di furto aggravato di energia elettrica.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]