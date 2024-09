Partinico, scoperta una piantagione di cannabis. Arrestato un 53enne dai carabinieri

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione illegale di cannabis in un’impervia zona rurale di contrada Pacino, a Partinico, nel Palermitano. In aree nascoste dalla fitta vegetazione, ai margini di un corso d’acqua, il 53enne aveva piantato 250 piante di cannabis. Gli arbusti, che al momento del sequestro erano già giunti a maturazione, avrebbero prodotto sostanza stupefacente che immessa nel mercato del dettaglio avrebbe fruttato fino ad un milione di euro.