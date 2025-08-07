Sequestrate oltre 900 piante di marijuana nel Palermitano: la sofisticata serra era allacciata abusivamente alla rete elettrica

07/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Oltre 900 piante di marijuana, alte più di un metro e dal peso totale di oltre 80 chili. Una vera piantagione quella sequestrata dai Guardia di Finanza in un magazzino di Bolognetta, nel Palermitano. Una coltivazione indoor scoperta all’interno di un casolare diroccato, chiuso dall’esterno, che però emanava un forte odore di marijuana. All’interno, i finanzieri hanno trovato e identificato un uomo, incensurato, che in quel momento stava curando le piante. La piantagione era divisa in due locali, attrezzati con lampade, climatizzatori e un impianto di aerazione, per garantirne una crescita – e, soprattutto, una fioritura – rigogliosa. Il tutto abusivamente allacciato alla rete elettrica, per un totale di elettricità consumata stimato in circa 225mila euro.

