Casa e discarica abusiva: è l’attività scoperta dai carabinieri a Petralia Soprana, nel Palermitano. Il terreno utilizzato per l’abbandono di vari materiali, compresi scarti speciali, è risultato nella disponibilità di un 60enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo lavorava già nel settore, come titolare di un’impresa di raccolta e trasporto di rifiuti. Ma aveva deciso di portare il lavoro a casa, proprio nel terreno accanto alla sua abitazione. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno sequestrato l’area e denunciato il 60enne per gestione di rifiuti non autorizzata.