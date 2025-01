Isola delle Femmine, fa esplodere un enorme petardo in strada: denunciato 22enne

Un ordigno acceso e fatto esplodere in pieno centro abitato. Per questo è stato denunciato un 22enne di Isola delle Femmine, già noto ai carabinieri. Impegnati in un servizio di pattuglia del territorio, i militari hanno sentito una forte deflagrazione proveniente dalla zona di via Palermo. È stata poi l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, effettuata nell’immediatezza, a consentire di individuare il 22enne. Dai filmati, si vede infatti il giovane che, a bordo della propria auto, passando in via Palermo, lancia nella corsia di marcia opposta un petardo di grosse dimensioni che non ha arrecato danni alla macchina in senso contrario.