Pescatore subacqueo gravemente ferito all’Oasi del Simeto. Indaga la polizia

Un uomo di circa sessant’anni è stato ricoverato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania a causa di una grave ferita alla testa. L’incidente sarebbe avvenuto durante una battuta di pesca in apnea nei pressi dell’Oasi del Simeto, dove si trovava in compagnia di un amico.

Al vaglio degli inquirenti l’ipotesi di un possibile incidente in acqua, forse causato da un colpo accidentale di fucile subacqueo. I medici, rilevando una lesione anomala al cranio e come impongono le procedure del caso, hanno allertato la polizia. Gli agenti delle Volanti hanno quindi avviato le indagini, ascoltando l’amico presente sul posto. Al momento, come riportato il quotidiano Catania Today, non ci sarebbero indagati. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista per chiarire la dinamica dell’accaduto.