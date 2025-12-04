Catania, perseguita la ex compagna e la minaccia di morte: arrestato

04/12/2025

Perseguita la ex compagna a Catania. Per questo motivo, i poliziotti hanno arrestato un pluripregiudicato catanese di 39 anni. Nei giorni scorsi, l’uomo ha terrorizzato più volte durante la stessa serata la ex compagna, presentandosi davanti alla sua abitazione. L’obiettivo dell’uomo sarebbe stato quello di chiederle di riallacciare la relazione sentimentale ormai interrotta.

Perseguita la ex compagna a Catania

In piena notte, la donna si è rivolta alla polizia perché l’ex compagno avrebbe preteso insistentemente di entrare in casa, dove, peraltro, stava dormendo il figlioletto della coppia, di cinque anni. Gli agenti della sala operativa della questura di Catania hanno provato a tranquillizzare la donna al telefono. E l’hanno informata subito del fatto che, da lì a poco, una volante avrebbe raggiunto la sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo di Catania, per fornire l’aiuto necessario.

Le minacce da dietro la porta

In pochi minuti, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raggiunto la donna. Che, in lacrime, ha raccontato del tentativo dell’ex di entrare in casa contro la sua volontà, citofonando in modo ossessivo e chiedendo di potere recuperare la loro relazione. La donna avrebbe rifiutato categoricamente di incontrarlo e l’avrebbe avvisato che, se avesse continuato, avrebbe chiamato la polizia. A quel punto, l’uomo avrebbe desistito, allontanandosi dalla zona, per poi ritornare dopo alcuni minuti, riprendendo con il suo atteggiamento molesto. Il 39enne è andato su tutte le furie quando avrebbe visto entrare nell’appartamento un uomo ritenuto il nuovo compagno della sua ex. Per cui avrebbe cominciato a urlare e a inveire contro la donna, minacciandola da dietro la porta.

L’arresto per atti persecutori

Nel frattempo, la vittima ha chiesto l’intervento dei poliziotti che, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato l’uomo. Il 39enne è stato arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori. Riportata la calma, la donna ha confidato ai poliziotti che, dopo la fine della loro relazione, l’ex sarebbe diventato morboso. In diverse occasioni si sarebbe presentato senza preavviso davanti casa, minacciandola persino di morte, qualora avesse fatto entrare in casa la persona con cui aveva instaurato un legame sentimentale. Informato dei fatti il pubblico ministero di turno del tribunale di Catania, il 39enne è stato arrestato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

