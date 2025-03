Perseguita la ex e crea falsi profili a suo nome per siti di incontri: denunciato un 43enne catanese

Atti persecutori, aggravati dall’utilizzo degli strumenti telematici, contro la sua ex compagna e la sua ex suocera. Per questo un 43enne della provincia di Catania è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico. A presentare la denuncia sono state le due donne.

Stando a quanto emerso dal racconto delle vittime, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex compagna con innumerevoli messaggi di insulti e minacce, anche in anonimo e con falsi profili sui social creati anche a nome della vittima e con l’inserimento del suo nome in siti di incontri. Il 43enne sarebbe arrivato poi a pedinare la vittima e a spiarla con l’invio di messaggi del tipo: «Stasera eri una vera bomba».

L’uomo, poi, sarebbe passato a perseguitare anche la madre della sua ex compagna ritenendola responsabile della fine della relazione. Sulla base degli indizi raccolti, il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto una misura cautelare nei confronti dell’indagato che ora è sottoposto al divieto di avvicinamento e controllato con il braccialetto elettronico.