Una pattuglia delle Gazzelle del nucleo radiomobile dei carabinieri di Catania, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha recuperato uno scooter appena rubato e denunciato un 16enne residente a Catania. Il ragazzo minorenne è ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione in concorso di veicolo.

Il 16enne che ha rubato lo scooter a Catania

In particolare, nella notte, un equipaggio ha notato due scooter procedere a brevissima distanza l’uno dall’altro lungo via Aurora, con modalità tali da destare immediatamente sospetti. In particolare, uno dei due mezzi viaggiava con il motore spento e privo di illuminazione, mentre il conducente dell’altro sembrava spingerlo. Alla vista dell’auto di servizio, entrambi i conducenti hanno tentato di sottrarsi al controllo, accelerando la marcia. I militari hanno quindi avviato un immediato inseguimento, durante il quale il conducente dello scooter che trainava l’altro è riuscito a fare perdere le proprie tracce svoltando in via Giuseppe Missori. Mentre il giovane alla guida del motociclo privo di illuminazione ha proseguito la fuga ancora per alcune centinaia di metri.

Le indagini sugli altri giovani coinvolti

Raggiunto in viale della Regione, il ragazzo è stato rapidamente bloccato e messo in sicurezza dai

militari, quindi identificato per un 16enne residente a Catania che è accusato di avere rubato lo scooter. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza, infatti, hanno consentito di appurare che il mezzo fermato, un Honda SH 350, era stato appena rubato in Corso dei Mille. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il minorenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente. Lo scooter è stato subito restituito al proprietario. Sono in corso le indagini per risalire agli altri giovani coinvolti.