Incidente sulla Gela-Catania, morto un pensionato

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Un pensionato di Gela (in provincia di Caltanissetta) è morto oggi per le conseguenze di un grave incidente stradale lungo la strada statale Gela-Catania. La vittima si chiamava Franco Emmanuello.

Il pensionato morto nell’incidente sulla Gela-Catania

L’incidente in cui è morto Emmanuello si è verificato a metà giugno, su un tratto della statale proprio alle porte di Gela. La stessa cittadina di cui la vittima era originaria. Al momento dell’impatto, l’uomo viaggiava a bordo di una Peugeot che si era schiantata con un’altra auto. Dopo l’incidente, Emmanuello era stato trasferito in una struttura ospedaliera di Palermo. Dove gli operatori sanitari gli hanno prestato le cure necessarie per le conseguenze riportate a causa del sinistro. Nonostante un delicato intervento chirurgico, il pensionato non ce l’ha fatta.