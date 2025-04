Modica, pedone investito da un furgone mentre attraversa la strada

Un pedone di 50 anni è stato investito questa mattina a Modica, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, l’uomo stava attraversando la strada all’incrocio tra via Loreto e via Cavour – nella zona di Modica Alta – quando è sopraggiunto un furgone guidato da una donna che lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, con un’ambulanza, hanno trasferito la vittima al Pronto soccorso. Il 50enne si trova ancora ricoverato in ospedale dove la sua prognosi resta riservata. Intanto, la polizia municipale sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente per stabilire anche le eventuali responsabilità. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.