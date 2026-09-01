Palermo, operaio della Reset muore al cimitero dei Rotoli

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tragedia al cimitero dei Rotoli di Palermo, dove un operaio di 62 anni della Reset, società partecipata del Comune, è morto mentre era impegnato nelle attività lavorative all’interno dell’area cimiteriale. La vittima è Giovanni Faia. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava lavorando a uno spurgo all’interno di una tomba.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

A prestare i primi soccorsi sono stati gli stessi colleghi dell’operaio, che hanno immediatamente chiesto l’intervento del personale sanitario. Sul posto è arrivato il 118, i cui operatori hanno tentato a lungo di rianimare il 62enne. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che stanno effettuando gli accertamenti previsti. Per chiarire le circostanze della morte è atteso l’intervento del medico legale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro
Leggi la notizia

Tragedia al cimitero dei Rotoli di Palermo, dove un operaio di 62 anni della Reset, società partecipata del Comune, è morto mentre era impegnato nelle attività lavorative all’interno dell’area cimiteriale. La vittima è Giovanni Faia. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava lavorando a uno spurgo all’interno di una tomba. I soccorsi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze