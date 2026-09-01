Palermo, operaio della Reset muore al cimitero dei Rotoli

Tragedia al cimitero dei Rotoli di Palermo, dove un operaio di 62 anni della Reset, società partecipata del Comune, è morto mentre era impegnato nelle attività lavorative all’interno dell’area cimiteriale. La vittima è Giovanni Faia. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava lavorando a uno spurgo all’interno di una tomba.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

A prestare i primi soccorsi sono stati gli stessi colleghi dell’operaio, che hanno immediatamente chiesto l’intervento del personale sanitario. Sul posto è arrivato il 118, i cui operatori hanno tentato a lungo di rianimare il 62enne. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che stanno effettuando gli accertamenti previsti. Per chiarire le circostanze della morte è atteso l’intervento del medico legale.