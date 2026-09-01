Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Da lontano è visibile una colonna alta di fumo. Sul posto stanno operando diverse squadre. In corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme. 

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