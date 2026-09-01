I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Da lontano è visibile una colonna alta di fumo. Sul posto stanno operando diverse squadre. In corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.
Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro
I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Da lontano è visibile una colonna alta di fumo. Sul posto stanno operando diverse squadre. In corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.