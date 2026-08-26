Attestare le vaccinazioni obbligatorie per ottenere il certificato medico sportivo: è tra le proposte dei pediatri siciliani per aumentare la copertura vaccinale nei più piccoli. Oltre a prevedere una segnalazione, da parte degli stessi pediatri, dell’eventuale posizione no vax dei genitori, dopo aver loro esposto le informazioni necessarie. Se ne discuterà oggi nella sede dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Dove è previsto un incontro tra l’assessore Marcello Caruso e vari rappresentanti sanitari dell’Isola. Dal segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Tito Barbagiovanni al coordinatore dell’Ordine dei medici siciliano Toti Amato.

La nuova strategia dopo la tragedia a Palermo

L’occasione di confronto, proposte e strategie nasce dopo il caso della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo e non vaccinata. «Vogliamo contribuire con qualche idea pratica per contrastare le mancate vaccinazioni e le gravi conseguenze che possono derivarne». dice Barbagiovanni all’agenzia di stampa Adnkronos. Un’idea alla base della proposta di inserire le vaccinazioni nella documentazione per il certificato medico sportivo. «Questo ribadirebbe che, quando una persona non vaccinata entra in una comunità, può ledere la salute degli altri – continua -. E quindi anche chi controlla l’ingresso in una comunità, sportiva o scolastica, deve farlo con una certa attenzione».

Il ruolo dei pediatri nel sistema vaccinale

L’altra proposta punta, invece, a rafforzare il ruolo dei pediatri, «poco coinvolti fino ad oggi – dice Barbagiovanni -, in maniera organica, dal sistema di vaccinazione regionale». Nonostante l’anagrafica già a disposizione del sistema sanitario regionale, infatti, per il segretario Fimp, con un’apposita segnalazione dei medici si andrebbe a fare un’analisi qualitativa. Ossia di quei casi in cui, nonostante le informazioni, i genitori manifestano delle chiare indicazioni no-vax. Facendo così prevenzione sui casi di aggiramento della normativa sull’obbligatorietà vaccinale: ad esempio esibendo la prenotazione per il vaccino, poi mai effettuato. Uno dei metodi più usati oggi. «L’attenzione e la paura che ha creato la tragedia di Palermo non dobbiamo lasciarla cadere nel vuoto – conclude Barbagiovanni -. Deve diventare la molla per portare ai giusti livelli la copertura vaccinale nella Regione».