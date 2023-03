Pedara, incendio in una zona boschiva. Intervento di vigili del fuoco e canadair

Un vasto incendio alimentato dal vento ha interessato una zona boschiva con sterpaglie nel territorio di Pedara, in via Monte Po, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania, una squadra del distaccamento di Acireale, un canadair e una squadra della guardia forestale.