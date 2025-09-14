Tindari, tre turisti bloccati su un gommone: salvati dalla Guardia costiera

Foto di Michele Vanni

Attimi di paura ieri per tre turisti rimasti bloccati a bordo di un gommone davanti alla grotta di Mongiove, zona interdetta sia via mare che via terra da un’ordinanza comunale. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando uno dei tre, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenute due motovedette della Guardia costiera di Milazzo, con a bordo un soccorritore marittimo. I turisti sono stati recuperati e riportati in sicurezza sulla spiaggia di partenza. L’intera operazione si è conclusa alle 13.56 senza conseguenze per i malcapitati.